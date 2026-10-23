« Nous avons maîtrisé tous les secteurs de jeu », Filipe Luis livre les clés du succès monégasque

De la tête et des épaules. Monaco s’est imposé jeudi soir face à Fribourg, un autre prétendant au succès final en C4 (3-0). De quoi ravir Filipe Luis qui a longuement salué la prestation de ses ouailles en conférence de presse.

Une maîtrise totale

« C’était une très grosse performance de notre part ce soir, face à un adversaire très solide et contre lequel il est très difficile de jouer, a reconnu le tacticien monégasque. Je suis donc d’autant plus satisfait de notre prestation ce soir, car nous avons maîtrisé tous les secteurs de jeu . Nous avons eu le contrôle du match et réussi à trouver les espaces pour nous procurer pas mal de situations en première période, où Paris finit par s’offrir un but tout seul. » …

LB pour SOFOOT.com