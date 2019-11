Les joueuses de première division avaient déserté la pelouse des stades ce week-end pour dénoncer leurs conditions de travail. Elles demandent la mise en place d'un salaire minimum.

« Nous devons chercher un avenir meilleur au football féminin », plaidait fin octobre auprès du quotidien El Pais l'internationale espagnole Ainhoa Tirapu. Comme 93 % des 188 joueuses des 16 clubs de la première division ibère (« Primera division »), la gardienne de l'Althletic Bilbao s'était prononcée en faveur d'un mouvement de grève illimité. Ainsi, le week-end dernier, aucune des huit rencontres de la 9e journée de Primera n'a été disputée.

Les syndicats et les clubs de la Ligue sont convenus, lundi 18 novembre, de reprendre leurs négociations. Celles-ci, qui durent depuis plus d'un an, bloquent sur le volet financier. Les footballeuses demandent un salaire minimum de 16 000 euros annuels, avec des contrats à temps partiel à trois quarts-temps minimum (ce qui reviendrait à un salaire minimum de 12 000 euros par an).

Les clubs, eux, proposaient jusqu'ici des contrats à mi-temps, n'offrant ainsi que des salaires annuels à 8 000 euros. Les équipes les plus modestes n'ont pas les moyens de répondre aux requêtes des joueuses, avançait l'Association des clubs de football féminin (ACFF). Une position que l'ACFF pourrait revoir à en croire, lundi, le syndicat des footballeurs espagnols (« Asociacion de futbolistas españoles », AFE).

« Pas juste une question d'argent »

« Nous avons dû prendre des mesures plus radicales, mais les négociations n'ont pas suffi (...). Nous ne pouvons plus être inactives et ne pas lutter pour nos droits », arguait, avant la grève, Ainhoa Tirapu. D'autant que le contexte est favorable aux footballeuses, dont la discipline jouit d'une plus grande visibilité dans le sillage du Mondial de cet été en France.

