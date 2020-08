Le Medef organisait les 26 et 27 août son traditionnel rendez-vous de rentrée, la Rencontre des Entrepreneurs (REF) rebaptisée cette année « Renaissance des Entreprises ». Ecorama, partenaire de l'évenement, s'est entretenu avec François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Réactions au discours de Jérôme Powell (président de la Fed), maintien des taux bas, relance et leçons de cette crise inédite...Un entretien exclusif réalisé par David Jacquot.