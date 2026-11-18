"Nous allons devoir faire avec eux" : Mélenchon et le dîner avec les grands patrons

Jean-Luc Mélenchon le 11 novembre 2026 à La Souterraine (Creuse) ( AFP / Pascal LACHENAUD )

C'est une rencontre qui, sur le papier, a de quoi étonner : 13 des plus grands patrons français, dont la plus grosse fortune du pays, Bernard Arnault, ont dîné mardi soir avec Jean-Luc Mélenchon, habituel pourfendeur des ultra-riches. Mais qui a besoin de se montrer pragmatique avec eux avant la présidentielle.

Ils étaient donc 15 convives - Jean-Luc Mélenchon étant venu accompagné de la députée Insoumise Aurélie Trouvé, chargée habituellement des relations entre LFI et les petits patrons - dans un lieu discret du 8e arrondissement parisien.

Outre le patron de LVMH Bernard Arnault, étaient notamment présents autour de la table Patrick Pouyanné (TotalEnergies) ou Alexandre Bompard (Carrefour).

L'invitation était à l'initiative du club Entreprise & Cité qui avait déjà organisé une rencontre avec Marine Le Pen, autre prétendante à l'Elysée, au printemps.

La cadre et députée Insoumise Clémence Guetté avait alors dénoncé un "pacte scellé entre les fascistes et les grands patrons".

Cette fois-ci le ton était différent.

"C'était courtois, ils se sont bien marrés et c'était intéressant", rapporte à l'AFP l'entourage d'un patron présent.

Personnage clivant et parfois éruptif, le candidat Insoumis peut se montrer, quand il le souhaite, plus lisse et avoir de l'humour.

Mais les désaccords, évidemment, restent présents.

"Il n'a pas fait de concession sur le fond", souligne l'entourage d'un autre patron, en notant cependant "une volonté de part et d'autre de se parler".

Car le programme de LFI se veut en rupture avec le capitalisme, en mettant notamment à contribution les grandes fortunes et les grosses entreprises, pour établir un modèle collectiviste et un système économique qui fait la part belle à la planification.

LFI accuse par exemple TotalEnergies d'être "un profiteur de la guerre" et a un temps envisagé de proposer une nationalisation du géant pétrogazier français. Une option depuis abandonnée, au profit notamment d'un blocage des prix et des marges.

Mardi soir était ainsi présente Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie, groupe industriel énergétique que les Insoumis souhaitent... renationaliser.

"Voilà un sujet sur lequel je ne suis pas d'accord et je lui ai dit", a-t-elle expliqué mercredi matin sur franceinter.

"Les taxes, ils les boufferont"

Le candidat Insoumis avait prévenu avant le dîner qu'il n'entendait rien "lâcher" sur son programme, qui prévoit 106 milliards d'euros de recettes supplémentaires en 2027.

"Les taxes, ils les boufferont quand même si c'est moi qui suis élu", avait-il insisté.

"Ca me fait plaisir de les voir", avait-il cependant expliqué, en admettant que des "compromis" pouvaient être trouvés.

"On n'est pas en guerre civile en France. Si on gagne, ils vont devoir faire avec nous et nous avec eux", estime de son côté son bras droit, le coordinateur Manuel Bompard.

Car, dans l'hypothèse, confortée pour l'heure sondage après sondage, d'un second tour face à Marine Le Pen, le leader de gauche radicale aura besoin de tous les soutiens possibles. Ou, du moins, que Marine Le Pen n'en engrange pas trop.

"Les communicants et la finance, ça n'intéresse pas Jean-Luc Mélenchon. Mais il veut voir les patrons qui produisent, pour parler d'un pacte productif. Pour gagner le second tour, il faut élargir vers les milieux économiques et sociaux plutôt que vers la politique politicienne", explique le député Insoumis Aurélien Taché, ancien macroniste.

"Nous ne changerons pas notre programme à la suite de cette rencontre mais nous nous apprêtons à gouverner. Dans ce cadre, le dialogue avec les principaux acteurs économiques du pays est essentiel, notamment parce que nous lancerons un grand programme de relocalisation industrielle, qui bénéficiera à l'ensemble de l'économie française", ajoute auprès de l'AFP la cheffe de file des eurodéputés LFI Manon Aubry, qui avait créé une polémique pendant l'été en estimant que les milliardaires étaient des "nuisibles" qu'il fallait "interdire".

"Aucune conviction n'est sacrifiée sur l'autel de la respectabilité", assure-t-elle.

L'initiative des Insoumis a déplu... sur leur gauche.

"Mélenchon ne cache pas que son projet repose sur le compromis avec le patronat", a dénoncé le candidat d'extrême gauche à la présidentielle Anasse Kazib, représentant de Révolution Permanente.