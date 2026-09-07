Nottingham Forrest met fin à un emploi (presque) fictif

Parmi les salaires à sept ou huit chiffres, ceux à six passent inaperçus. En tout cas, Edu Gaspar, directeur du football de Nottingham Forest jusque-là, a été démis début septembre de ses fonctions , comme l’affirme The Telegraph .

Sauf que ce qui aurait pu s’apparenter à un licenciement classique de la part du club pose question, étant donné que l’ancien Gunner n’était pas apparu une seule fois depuis le 22 février dernier au centre d’entraînement du club, ni dans les bureaux, ni au stade pour assister à un match. …

ABS pour SOFOOT.com