information fournie par So Foot • 25/03/2024 à 21:32

Nottingham fait appel après son retrait de points

Le shérif de Nottingham va devoir trancher.

Sanctionné d’un retrait de quatre points la semaine dernière pour non-respect des règles financières de la Premier League, Nottingham Forest n’a pas l’intention de se laisser faire. Le club aux deux Ligues des champions a annoncé lundi faire appel. Et pour cause : actuel 18 e de Premier League, et donc premier relégable, Nottingham serait 17 e avec trois points d’avance sur le premier relégable (Luton Town) sans cette sanction.…

AHD pour SOFOOT.com