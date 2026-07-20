Notre top 104 des matchs du Mondial 2026

Pour la première fois de l’histoire, la Coupe du monde comptait 48 équipes et a donc battu le record de matchs… jusqu’à la prochaine fois. Certains étaient au stade, d’autres se sont abîmés les yeux devant l’ordinateur, la fatigue était parfois au rendez-vous, le seum et l’enthousiasme aussi, mais nos journalistes n’ont raté aucune miette et présentent le florilège de ce gros mois passé finalement trop rapidement.

1. Argentine 3-2 Égypte

8es. Vous avez dit le GOAT ? Même si Haissem Hassan a longtemps prétendu au titre honorifique, Lionel Messi a définitivement plié le game . Sans lui, le parcours de l’Argentine aurait pu s’arrêter plus tôt, beaucoup plus tôt. Après avoir raté un penalty, La Pulga a vu l’Égypte dérouler son plan de jeu à la perfection mettant deux buts exceptionnels en contre. Le premier a été refusé et le second a réveillé la bête. Auteur d’une fin de match en boulet de canon, avec un but, une passe décisive et une tonne d’actions de classe en marchant, il a sauvé son pays. Ce n’était ni la première ni la dernière fois.

2. Argentine 3-2 (AP) Cap-Vert

16es. Il y a des nuits dont on se souvient toute sa vie, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Quand on a vu Vozinha tenir tête à Lionel Messi, à ses coéquipiers et aux tribunes du Gillette Stadium de Boston acquises à la cause de l’ Albiceleste , on a su que celle-ci allait entrer au panthéon des sacrées soirées, entre le bal du lycée et un retour en noctilien avec un voisin bien marrant. Ce soir-là, la Scaloneta version 2026 a montré qu’elle n’avait rien à voir avec sa prédécesseuse : moins sereine défensivement, moins belle à voir jouer, plus Messi-dépendante, mais avec toujours autant de vice et une capacité dingue à retourner les situations.…

Par Enzo Leanni, avec la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com