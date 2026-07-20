 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Notre top 104 des matchs du Mondial 2026
information fournie par So Foot 20/07/2026 à 13:14

Notre top 104 des matchs du Mondial 2026

Notre top 104 des matchs du Mondial 2026

Pour la première fois de l’histoire, la Coupe du monde comptait 48 équipes et a donc battu le record de matchs… jusqu’à la prochaine fois. Certains étaient au stade, d’autres se sont abîmés les yeux devant l’ordinateur, la fatigue était parfois au rendez-vous, le seum et l’enthousiasme aussi, mais nos journalistes n’ont raté aucune miette et présentent le florilège de ce gros mois passé finalement trop rapidement.

1. Argentine 3-2 Égypte

8es. Vous avez dit le GOAT ? Même si Haissem Hassan a longtemps prétendu au titre honorifique, Lionel Messi a définitivement plié le game . Sans lui, le parcours de l’Argentine aurait pu s’arrêter plus tôt, beaucoup plus tôt. Après avoir raté un penalty, La Pulga a vu l’Égypte dérouler son plan de jeu à la perfection mettant deux buts exceptionnels en contre. Le premier a été refusé et le second a réveillé la bête. Auteur d’une fin de match en boulet de canon, avec un but, une passe décisive et une tonne d’actions de classe en marchant, il a sauvé son pays. Ce n’était ni la première ni la dernière fois.

2. Argentine 3-2 (AP) Cap-Vert

16es. Il y a des nuits dont on se souvient toute sa vie, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Quand on a vu Vozinha tenir tête à Lionel Messi, à ses coéquipiers et aux tribunes du Gillette Stadium de Boston acquises à la cause de l’ Albiceleste , on a su que celle-ci allait entrer au panthéon des sacrées soirées, entre le bal du lycée et un retour en noctilien avec un voisin bien marrant. Ce soir-là, la Scaloneta version 2026 a montré qu’elle n’avait rien à voir avec sa prédécesseuse : moins sereine défensivement, moins belle à voir jouer, plus Messi-dépendante, mais avec toujours autant de vice et une capacité dingue à retourner les situations.…

Par Enzo Leanni, avec la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le milieu de terrain espagnol Rodri (c) brandit le trophée de la Coupe du monde 2026 aux côtés du sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente (g) à leur arrivée des États-Unis, à l'aéroport de Madrid-Barajas, le 20 juillet 2026 en Espagne Spain's World Cup winners come back home to a heroes' welcome in Madrid, where a million fans are expected to greet them after a night of raucous celebrations across the country. ( AFP / Oscar DEL POZO )
    Mondial-2026: les champions du monde de retour au bercail pour fêter leur sacre à Madrid
    information fournie par AFP 20.07.2026 15:53 

    L’Espagne a retrouvé lundi ses champions qui l'ont tant fait vibrer après leur victoire face à l'Argentine (1-0) au Mondial-2026: les joueurs ont atterri à Madrid avec leur trophée qu'ils vont exhiber fièrement tout l'après-midi au cours de leurs rencontres avec ... Lire la suite

  • Rudi Garcia n'est plus sélectionneur de la Belgique
    Rudi Garcia n'est plus sélectionneur de la Belgique
    information fournie par So Foot 20.07.2026 15:25 

    La fin d’une ère française en Belgique. La Fédération belge de football a annoncé ce lundi midi se séparer de Rudi Garcia, sélectionneur en poste depuis 2025 . Dans un communiqué très succinct, l’institution a salué le travail d’un homme qui a « joué un rôle clé ... Lire la suite

  • Giuliano Simeone a fait comme Roberto Carlos
    Giuliano Simeone a fait comme Roberto Carlos
    information fournie par So Foot 20.07.2026 15:12 

    Le moral dans les chaussettes. Sur le but de la victoire espagnole face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, Ferran Torres a semblé étrangement seul, au moment de reprendre le ballon de volée. Et en analysant les images, un fautif semble apparaître. ... Lire la suite

  • Le corps d’un journaliste de sport retrouvé calciné au sud de Naples
    Le corps d’un journaliste de sport retrouvé calciné au sud de Naples
    information fournie par So Foot 20.07.2026 15:00 

    Le journalisme sportif italien est en deuil. Le corps de Luigi Esposito, journaliste italien de 53 ans, a été retrouvé calciné ce samedi à Eboli, au sud de Naples. Les pompiers ont fait cette découverte alors qu’ils intervenaient pour éteindre un incendie dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank