"Notre modèle républicain est en train d'exploser", estime Rachida Dati

S'inquiétant d'"une convergence des crises, et à une explosion" de la France, la candidate Les Républicains à la mairie de Paris assure qu'elle se battra "toujours" pour le modèle républicain.

Rachida Dati le 3 juin 2020 à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Face aux violences urbaines "qui n'ont jamais cessé depuis 2017", aux "fractures territoriales et sociales", aux "quartiers abandonnés à la délinquance", Rachida Dati s'inquiète d'un modèle républicain "en train d'exploser". "Je me suis toujours battue pour notre modèle républicain. Aujourd'hui, il n'est pas en danger, il est en train d'exploser" , déplore-t-elle dans un entretien au Figaro lundi 22 juin.

Interrogée sur sa volonté de s'impliquer dans la prochaine campagne présidentielle, la candidate Les Républicains à la mairie de Paris assure : "Ce combat, je le mènerai quoi qu'il arrive".

Soulignant que "les violences urbaines n'ont jamais cessé depuis 2017", la maire du VIIe arrondissement s'inquiète que "des quartiers entiers abandonnés à la délinquance ne votent plus". Mme Dati, qui "échange" avec Emmanuel Macron comme "avec beaucoup d'autres femmes et hommes politiques", a expliqué : "Je l'ai toujours alerté sur le risque de conséquences graves face aux fractures territoriales et sociales qui s'accroissent partout en France".

Toutefois, "attention à ne pas raciser les questions sociales et ces fractures croissantes qui ne font que s'amplifier depuis 2017", a ajouté Mme Dati, réagissant aux propos de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, selon qui "la lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre 'races'".

"La France s'archipellise et chaque semaine un nouveau brasier s'allume dans notre pays, sur des causes très différentes. Tout cela peut conduire à une convergence des crises, et à une explosion de notre pays" , a ajouté Mme Dati, arrivée deuxième du premier tour des municipales à Paris (22,7% des voix) derrière la maire sortante PS Anne Hidalgo (29,3%). C'est pourquoi "il y a urgence à agir, en commençant par rétablir l'ascenseur social par l'école et une meilleure reconnaissance du travail, a-t-elle affirmé.