Notre liste des 26 Français prêts à conquérir l’Amérique

Ce 14 mai, Didier Deschamps annoncera au JT de 20 heures les 26 chanceux qui l’accompagneront dans sa dernière campagne : la Coupe du monde 2026. Sauf que 26 Français ou Françaises ont aussi des arguments à faire valoir au moment de conquérir l’Amérique. Au point de filer un bon coup de main aux Bleus ?

1. Hugo Lloris : Celui qui a disputé quatre Coupes du monde, trois Euros, joueur le plus capé et joueur comptant le plus grand nombre de matchs avec le brassard de capitaine chez les Bleus s’est taillé une place de choix dans le championnat américain depuis qu’il a rejoint Los Angeles FC en 2024. Il a notamment remporté la Coupe des États-Unis lors de la saison 2023-2024. Et si elle était là, la surprise de Deschamps ?

2. Jacques Cartier : Où aurait-on disputé ce Mondial si le navigateur breton n’avait pas atteint le Golfe du Saint-Laurent en mai 1534 ? Pas au Canada en tout cas, vu que c’est Jacques lui-même qui l’a baptisé ainsi.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com