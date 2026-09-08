Notre liste complète des 30 joueurs nommés au Ballon d'or

Notre liste complète des 30 joueurs nommés au Ballon d'or

Flemme d'attendre la fin de journée que L'Equipe et France Football dévoilent nom par nom une liste qui de toute manière ne comptera aucune réelle surprise : l'embargo est craqué, voilà ceux qui devraient (légitimement) se disputer le Ballon d'or le 26 octobre prochain à Londres.

→ Estéban Lepaul (France, Stade rennais), nouveau contact dans le répertoire de Zidane.

→ Johny Placide (Haïti, Bastia/Borgo), sirop des Grenadiers.…

SF pour SOFOOT.com