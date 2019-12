Notre-Dame, pétauriste, flexitarien... Les surprenantes tendances de recherche Google en 2019

Après Twitter et YouTube, c'est au tour de Google de dévoiler les mots-clés les plus recherchés de l'année 2019 en France. La célèbre plateforme a établi plusieurs classements, dont certains révèlent quelques surprises. En revanche, rien d'étonnant à ce que toutes thématiques confondues (personnalités politiques, sportifs, actualités, musiciens...), ce soit « Notre-Dame de Paris » qui arrive en tête des tendances.L'incendie qui a ravagé la cathédrale au printemps, ainsi que les polémiques sur sa reconstruction ou la pollution au plomb, ont provoqué un véritable pic de recherches. Découvrez, catégorie par catégorie, les autres mots et actualités stars de 2019. Marie Laforêt vole la vedette à NeymarÀ noter que pour établir ce classement, Google a pris en compte les requêtes spécifiques ayant connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, et non les requêtes avec le plus gros volume de recherches. Ce qui explique la place de Notre-Dame de Paris en tête de classement. En deuxième position, on retrouve ainsi Marie Laforêt, l'actrice et chanteuse française décédée début novembre qui n'avait jusque-là pas spécialement été recherchée sur la plateforme. Pour compléter le podium, c'est le footballeur Neymar qui s'installe en troisième position. Il a en effet beaucoup fait parler de lui, notamment cet été, lors d'un long feuilleton en plein mercato - des rumeurs circulaient notamment sur son possible transfert du PSG vers le FC Barcelone ou le Real Madrid. L'attention suscitée par le footballeur au pic de son actualité au mois d'août reste toutefois bien inférieure à celle suscitée par la cathédrale au moment de l'incendie (rapport de 1 à 10).Les Gilets jaunes dans le top des actualitésEn tête des recherches d'actualités cette fois, on retrouve encore Notre-Dame de Paris, suivie des élections européennes et des Gilets jaunes. Ces deux dernières entrées arrivent également en ...