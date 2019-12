Notre-Dame, les Gilets jaunes, Lubrizol... l'année 2019 en 20 photos du Parisien

Ils sont quinze à travailler à la rédaction du Parisien-Aujourd'hui en France, et à suivre chaque jour l'actualité en France et hors de nos frontières. Nous leur avons demandé de sélectionner et de commenter leurs images préférées de l'année 2019.12 janvier : explosion de gaz rue de Trévise à Paris LP/Yann Foreix « Quand j'arrive rue de Trévise, à Paris (9e), après l'explosion de gaz, il y a du verre par terre, des fenêtres soufflées, des habitants hébétés et des pompiers qui s'affairent dans un silence de plomb. Il règne un certain désordre. Je parviens à m'approcher et je rencontre des riverains. Ils me racontent qu'ils ont entendu une détonation impressionnante et que les murs ont tremblé. Ensuite, il y a eu les procédures d'évacuation. Certains partent avec quelques affaires sous le bras. Je prends le contact d'un garçon qui a l'air un peu perdu, pour son témoignage, mais aussi pour lui apporter mon aide. C'est la confusion. Tout le monde est sous le choc. On apprendra plus tard que l'explosion a fait quatre morts, dont deux pompiers, et 66 blessés. » Yann Foreix5 février : incendie rue Erlanger à Paris LP/Philippe Lavieille « Un grave incendie se déclare vers 1 heure du matin rue Erlanger, dans le XVIe arrondissement parisien. Prévenu par le journal, j'arrive très tôt sur place. A 8h15, je vois arriver ce pompier, harassé par une nuit à combattre le feu, son lourd matériel sur le dos. Cette photo fera la une du Parisien Week-End. Par la suite, une connaissance du pompier me contactera pour que je la lui envoie, ce que je ferai avec plaisir. » Philippe Lavieille16 mars : les Gilets jaunes de retour sur les Champs-Élysées LP/Olivier Corsan « Les Gilets jaunes sont de retour sur les Champs-Élysées, à Paris (8e). Et les casseurs sont une fois encore au rendez-vous. Cela brûle de partout sur la plus belle avenue du monde. Le Fouquet's n'y échappe pas. Et certains d'entre ...