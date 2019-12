Notre-Dame, Chirac : découvrez les termes les plus recherchés sur Google

Google révèle les grandes tendances de l'année 2019. Mercredi 11 décembre, le moteur de recherche a dévoilé son classement des termes et expressions les plus recherchés par les Français pendant l'année, comme le rapporte RTL. Sans surprise, ces requêtes sont évidemment liées à l'actualité.Lire aussi Comment un site a piégé Google, qu'il accuse de plagiatAinsi, lors des douze derniers mois, l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris a connu un pic de recherches sur Google. Pour établir son classement, l'entreprise a pris en compte les termes ayant connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, et pas ceux avec le plus gros volume de recherches. Tous termes confondus, la disparition de Marie Laforêt et le joueur du PSG Neymar sont également les requêtes préférées des Français.Julie Graziani et Xavier Dupont de LigonnèsArrivent ensuite Julie Graziani, à la suite de ses propos polémiques, la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, Karl Lagerfeld et la Coupe du monde féminine de football. Dans la catégorie « actualité », voici les termes les plus recherchés : Notre Dame de Paris, élections européennes, Gilets jaunes, Vincent Lambert, MHD, Xavier Dupont de Ligonnès, Julen, tempête Amélie, Christophe Dettinger, prime d'activité.Lire aussi « Une histoire de fou » : le « faux » Dupont de Ligonnès n'en revient toujours pasEn politique, les mots suivants sont le plus remontés sur Google : élections...