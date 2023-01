Nos vœux pour les clubs de Ligue 1 en 2023

L'année 2023 pointe le bout de son nez et, avec elle, sa litanie de vœux, que l'on entendra un peu partout jusqu'au 31 janvier. La santé, le bonheur, le succès... C'est bien beau tout ça, mais que peut-on souhaiter aux vingt clubs de Ligue 1 ? Voici notre carte, spécialement confectionnée pour eux.

On souhaite auque les joueurs vaincus digèrent la dernière Coupe du monde, que Gianluigi Donnarumma arrête de vouloir dribbler les attaquants adverses et que Emiliano Martínez signe au Bayern Munich. Kyks a une revanche à prendre.On souhaite aud'arrêter de se faire piller par l'OGC Nice, de faire une année complète en s'imposant à chaque fois à domicile et de retrouver la Ligue des champions 21 ans après. Pour pouvoir chanter : Au Nord, c'était la Champions.On souhaite àque les Saoudiens rachètent le club afin que le #RonaldoOM agite à nouveau les réseaux en 2023. Et d'arrêter de terminer 4de leur poule en C1. Qu'il y ait au moins une bascule en Ligue Europa.On souhaite àd'atteindre les 100 buts marqués toutes compétitions confondues (94 l'année écoulée) et à ses attaquants de continuer de profiter des caviars de Benjamin Bourigeaud. Et à Didier Deschamps de mettre la main sur le numéro de Martin Terrier, pour faire plaisir à Florian Maurice.On souhaite àde ne pas finir 3en championnat pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com