« On est sacrifiés pour des capotes et des dessins à colorier ! » Interrogé dans les colonnes du Parisien, Christophe Néant, élu CGT suppléant sur le site Amazon de Montélimar dans le Doubs, ne décolère pas. À l'instar d'autres représentants syndicaux, il lance un appel à la fermeture des sites du géant américain en France afin de ne pas mettre en danger les salariés y travaillant en pleine pandémie de coronavirus. Actuellement, Amazon compte vingt-deux sites en France, dont six centres de distribution et quatre centres de tri. Tous tournent tant bien que mal ces dernières semaines alors que les arrêts maladie et les droits de retrait se multiplient, et que les critiques s'accumulent face à la gestion de cette crise par l'entreprise créée par Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde.

« Avant-hier, il manquait près de la moitié des effectifs. Certains restent travailler, car une pression phénoménale est mise, notamment sur les intérimaires. Mais beaucoup font valoir leur droit de retrait, d'autres sont arrêtés », confirme Christophe Néant, alors que Khaled Bouchajra, secrétaire général du syndicat CGT45, estime « à vue de nez » le taux d'absentéisme « entre 30 et 40 % » sur le site de Saran, dans le Loiret, où un premier cas de coronavirus a été recensé parmi les 2 200 employés. « Moi, j'ai tellement peur pour ma santé et celle de mes proches que je suis arrêtée pour dépression », glisse

