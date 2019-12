Nos plus belles histoires de 2019 : le long combat d'Ylona pour remarcher

Sur la vidéo, Ylona se déhanche, au son de la musique, une béquille à la main. « Même à Noël, toujours debout », postait la jeune femme, sur Twitter, le 25 décembre. Les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait, sans doute, plus marcher. Aujourd'hui, elle danse. « Quand je pleurais à l'hôpital, ma petite sœur de 4 ans me disait : On fera du vélo comme avant. Ça m'a donné la force de me battre alors qu'à cette époque, j'avais envie de mourir. » Même à Noël, toujours debout pic.twitter.com/glFcnU7icN-- Ylona dides (@YDides) December 25, 2019 De son terrible accident de voiture, cette étudiante de Saint-Nazaire, alors en BTS sanitaire et social, n'en garde qu'un souvenir brumeux. Quelques flashs. C'était en février, à 6 heures du matin, sur le chemin retour d'une discothèque. Alors qu'elle dort à l'arrière, le conducteur pique du nez au volant à 130 km/h.Sortie de route, tonneaux, elle est éjectée à 30 m. Elle entend « accident », sa copine hurle dans la nuit. Plus puis rien. Moelle épinière compressée, double fracture du bassin, hanche gauche luxée... Ylona, solaire et pleine de vie, se réveille à l'hôpital, avec le corps d'une infirme. « Je ne pouvais plus bouger mes jambes, raconte-t-elle. Les médecins m'ont annoncé que j'étais devenue paraplégique. Les jours passaient, j'avais du mal à réaliser. »«La sensation était incroyable»Mais Ylona, grande, très mince à la belle chevelure frisée, a la fougue et la belle audace de la jeunesse. Alors qu'elle intègre le centre de rééducation de l'hôpital Saint-Jacques, en mars, après six semaines allongée, elle parvient à passer du lit au fauteuil. Mi-mai, elle est autorisée à se mettre debout. Une première douloureuse. « J'avais des bouffées de chaleur, la tête qui tournait. »En juin, elle se hisse entre les barres parallèles, soutenue par son kiné qui hésite. N'est-ce pas prématuré ? Pas pour cette ...