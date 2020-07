Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norwich sombre contre Burnley Reuters • 18/07/2020 à 21:16









Norwich sombre contre Burnley par Léo De Garrigues (iDalgo) Déjà condamné à occuper la dernière place jusqu'à la fin de la saison, Norwich, réduit à 9 dès la mi-temps, a craqué à domicile contre Burnley (0-2). Coupable d'un coup de coude sur Ashley Westwood, Emiliano Buendia s'est fait exclure à la 35e minute avant que Josip Drmi? laisse ses partenaires à 9 après un tacle les deux pieds décollés sur Erik Pieters. Juste avant la mi-temps, Chris Wood, auteur d'un retourné acrobatique, a permis à Burnley d'ouvrir le score. Comme si l'addition n'était pas assez salée pour Norwich, Ben Godfrey a trompé son propre gardien à la 80e minute. Avec ce succès, Burnley grimpe au 9e rang et peut toujours espérer accrocher une place européenne. Norwich est 20e avec 13 points de retard sur le premier non-relégable.

