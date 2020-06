Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norwich coule contre Southampton Reuters • 20/06/2020 à 00:22









par Léo De Garrigues (iDalgo) Dernier de Premier League, Norwich n'a pas fait le poids face à Southampton, 14e au coup d'envoi. A domicile, les Canaries s'inclinent lourdement (0-3) et voient le maintien s'éloigner. Peu après la mi-temps, Danny Ings a ouvert le score avant que Stuart Armstrong, passeur sur le premier but, ne double la mise. En fin de match, Nathan Redmond a alourdi la note. Les Saints doublent Newcastle au classement et retrouvent treizièmes.

