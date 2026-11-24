Norvège : un séparatiste camerounais plaide non coupable de complicité de crimes de guerre et de terrorisme

Le dirigeant séparatiste camerounais Lucas Cho Ayaba lors de son procès au tribunal d’Oslo, le 24 novembre 2026 ( NTB / Stian Lysberg Solum )

Accusé d'avoir contribué à préparer des attentats et ordonné des violences au Cameroun via WhatsApp, le dirigeant séparatiste camerounais Lucas Cho Ayaba a plaidé non coupable de complicité de crimes de guerre et complicité d'actes terroristes aggravés mardi devant la justice norvégienne.

Installé en Norvège depuis 2008 après avoir quitté le Cameroun en 1999, cet homme de 54 ans a rejeté les neuf chefs d'accusation pour lesquels il encourt jusqu'à 30 ans de prison.

Lunettes épaisses au-dessus d'une barbe plus poivre que sel, souriant, l'accusé a décliné son identité et répondu "Ambazonien" --déclinaison d'Ambazonie, le nom de l'Etat qu'il veut former dans l'ouest du Cameroun-- lorsque le juge lui a demandé sa nationalité.

Son procès devant le tribunal d'Oslo doit durer jusqu'au 19 mars.

Pays d'Afrique centrale majoritairement francophone dirigé depuis 1992 par Paul Biya, doyen des chefs d’Etat dans le monde, le Cameroun est le théâtre depuis une décennie d'un conflit sanglant entre les forces de sécurité et des séparatistes réclamant l'indépendance de deux régions anglophones.

Selon le parquet norvégien, Lucas Cho Ayaba a dirigé le groupe séparatiste Ambazonia Governing Council (AGovC) et commandé sa branche armée, les Ambazonia Defence Forces (ADF), de 2017 à septembre 2024, date de son arrestation dans le pays scandinave.

Le président camerounais Paul Biya au Palais présidentiel de Yaoundé, le 15 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Il est accusé d'avoir participé depuis la Norvège à la préparation de deux attentats au Cameroun, en contribuant notamment au choix des cibles et au financement des explosifs.

Le 25 février 2023, lors d'une course près de Buea (sud-ouest), l'explosion de trois engins improvisés avait provoqué la mort d'une femme de 38 ans et fait au moins 19 blessés, tous civils, dont deux grièvement.

Un an plus tard, lors d'une fête de la jeunesse à Nkambe (nord-ouest), la détonation d'un engin improvisé avait tué une adolescente de 15 ans et blessé 92 personnes, également des civils, dont certaines avaient dû être amputées.

M. Ayaba aurait également encouragé ou ordonné des meurtres ou tentatives de meurtre de captifs, et dirigé à distance des tortures ou humiliations infligées à quatre femmes accusées d'avoir entretenu des relations intimes avec des soldats camerounais.

"Les messages WhatsApp constituent une preuve clé dans cette affaire", a déclaré à l'AFP le procureur Carl Fredrik Fari.

Lutte "légitime"

"Passez-lui une corde autour du cou et envoyez-le en enfer", aurait ordonné M. Ayaba dans un message audio envoyé sur WhatsApp en octobre 2023 après avoir reçu des vidéos montrant un prisonnier maltraité, soupçonné d'être un soldat camerounais et dont on ignore le sort.

Le dirigeant séparatiste camerounais Lucas Cho Ayaba lors de son procès au tribunal d’Oslo, le 24 novembre 2026 ( NTB / Stian Lysberg Solum )

Morten Engesbak, l'avocat de M. Ayaba, demandera l'acquittement de son client.

"Il se voit comme le chef d'une lutte pour la libération d'une population opprimée depuis de très nombreuses années par les autorités camerounaises", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Il estime que la lutte de l'Ambazonie pour son indépendance est légitime. À ses yeux, c'est une guerre de libération", a-t-il ajouté.

Dressant un parallèle avec des figures anti-apartheid en Afrique du Sud comme Jacob Zuma et Thabo Mbeki, un temps emprisonnés, M. Ayaba présente sa détention comme une étape sur le chemin de la libération.

"Mon peuple, n'ayez aucune crainte. L'indépendance est à vous", a-t-il affirmé dans une note manuscrite, datée du 6 novembre, après son inculpation.

Le conflit au Cameroun trouve ses racines dans des manifestations qui avaient été violemment réprimées par le gouvernement dans les régions anglophones fin 2016.

Des enseignants et des avocats dénonçaient la mainmise croissante du pouvoir, majoritairement francophone, sur les systèmes éducatif et juridique des deux régions anglophones, où vit 20 % de la population camerounaise.

Une voiture de police devant le palais de justice d'Oslo le 20 novembre 2026 ( NTB / Stian Lysberg Solum )

À la suite de cette répression est né en 2017 un conflit opposant des indépendantistes, qui proclament alors la "République d'Ambazonie", au gouvernement de Yaoundé.

Pris en étau, les civils sont devenus la cible d'extorsions, de violences, d'enlèvements contre rançon et d'assassinats. Au moins 6.000 d'entre eux sont morts depuis 2016, selon l'ONU.

Plus de 330.000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du Cameroun en 2025, et plus de 100.000 autres se sont réfugiées au Nigeria voisin à cause du conflit.