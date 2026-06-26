Norvège-France : un match pour voyager loin

Habituée aux troisièmes matchs de poule sans grand enjeu en Coupe du monde, l’équipe de France aborde ce duel avec la Norvège avec son billet pour la phase finale en poche. Mais attention : derrière la décontraction apparente (un nul suffit pour finir premier), de nombreux enjeux se cachent dans cette rencontre.

Suède, Allemagne, Pays-Bas ou Maroc puis Espagne. Ou bien Côte d’Ivoire, Brésil (ou Japon), Angleterre et enfin Argentine. Depuis mardi et les victoires française et norvégienne, l’équation de la poule I comporte de moins en moins d’inconnues et chacun peut cogiter sur le possible parcours des Bleus jusqu’en finale. Quitte à s’en faire des nœuds au cerveau. Au-delà d’une liste de noms plus ou moins ronflants, la bande de DD (ou de GS pour l’occasion) serait bien inspirée de rester sérieuse. Au point d’aller chercher une première victoire dans un troisième match depuis 2006 face au Togo ?

Ne pas faire tourner le compteur

Le Mondial allemand reste à ce jour le dernier où le sort des Bleus n’était pas scellé après deux rencontres, en mal (2010) ou en bien (toutes les éditions suivantes). Si 2026 ne fera pas exception puisque les Bleus sont déjà sûrs d’accéder à la phase finale, obtenir la tête du groupe devant cette ambitieuse Norvège comporte plusieurs enjeux. À commencer par une question de… kilomètres. Tranquillement installés sur la côte Est, les Bleus n’ont que peu voyagé depuis l’entame de la compétition. Bonne nouvelle : ils ont l’opportunité de rejouer dans les mêmes stades qu’au premier tour : New York, Philadelphie et Boston (in that order) . Si un crochet par Dallas s’imposera en cas de dernier carré, cela représente pas moins de 7 000 kilomètres d’avion économisés (et plus d’une quinzaine d’heures de vol). Pas vraiment négligeable pour les organismes, les supporters… et les porte-monnaie.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com