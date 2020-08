Norvège-France 2010, le match d'après Knysna

Présentée comme le match du rachat, cette rencontre amicale en Norvège marquait une rentrée internationale du foot français sous le signe du redoublement. Reléguée sportivement, recalée moralement, l'équipe de France entamait sa (très) longue marche vers la rédemption.

La vie après le fiasco de Knysna 2010

. Jeu de mot à deux balles sur la banderole des Farfadets, un des rares groupes de supporters français, que les caméras de TF1 zooment longuement. Christian Jeanpierre et Bixente Lizarazu assurent les commentaires dans la tiédeur d'un Ullevaal Stadion d'Oslo aux nombreux sièges vides. On est le 11 août, période de reprise de Ligue 1 et du traditionnel match amical des Bleus, disparu depuis. Adidas fournit encore ses trois bandes avant de passer bientôt le relais à Nike. Maillot blanc virginal, manches courtes, sans noms floqués au dos, histoire de se faire oublier. Ruffier est en kit gris souris, rase-muraille. En lunettes sévères, costard-cravate, mais sans la touillette, Laurent Blanc affiche une nervosité que ses bras croisés ne masquent pas. C'est la première après le "désastre", 50 jours pile depuis le France-Afrique du Sud de Bloemfontein (1-2) qui avait renvoyé les mutins de Knysna au terminus des prétentieux. Raymond a giclé, Escalettes aussi. Titi Henry s'est éclipsé, Nico Anelka a été dézingué par les foudres fédérales et Toulalan hante incognito la cafète d'un magasin Casino d'une banlieue nantaise. Ribéry et Evra sont bons pour le service en ce mois d'août mais, punis eux aussi par la FFF, ils sont officiellement exclus pour encore quelques matchs.En fait, tous les Bleus présents en coupe du monde ont été suspendus pour ce rendez-vous norvégien. C'est la sanction symbolique très clémente qui a été adoptée par le tout nouveau sélectionneur, Laurent Blanc, en accord avec la Fédé. Sa nomination fait encore un peu tache vu qu'elle avait été décidée le 21 mai, juste avant le Mondial, savonnant un peu plus la planche pourrie sur laquelle Raymond tanguait grave. Et puis, vu de Bordeaux, on n'a pas trop apprécié le "lâchage" du club par "Coach Laurent" dont le contrat courait jusqu'à juin 2011. Une impression de précipitation escorte aussi son parachutage à Clairefontaine : s'il ne faisait aucun doute que Blanc et Deschamps seraient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com