Normes environnementales : l'offre de voitures électriques s'élargit

Pourquoi tant de nouveaux modèles 100 % électriques en 2020 ? L'offre des constructeurs n'a jamais été aussi étoffée depuis le développement de cette technologie au début des années 2010. Est-ce pour répondre à une demande qui explose ? Ce serait trop beau. L'explication se trouve en fait plutôt du côté de la réglementation.Avec le durcissement des normes environnementales, notamment le nouveau cycle d'homologation des véhicules dit « WLTP » (pour « Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures », « procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers » en français), les constructeurs s'exposent dès 2021 à des amendes colossales. Or, le contrôle se fera sur le total des volumes émis par l'ensemble des véhicules d'un même constructeur.Des véhicules propres pour compenser les moins vertueuxCeux-ci se sont engagés à ramener à 95 g par kilomètre (g/km) la moyenne collective de leurs émissions de CO2 au 1er janvier 2021 (contre 120 g/km en 2018). Chaque gramme au-delà de cet objectif sera facturé 95 €. Ce sont donc potentiellement plusieurs dizaines de millions d'euros que les constructeurs risquent de payer s'ils sortent des clous environnementaux.Les constructeurs entendent donc clairement compenser les émissions de leurs voitures les plus polluantes par la production de voitures plus vertueuses (petits moteurs, hybride, rechargeable, électriques). D'autant que, dans les calculs de l'Union européenne, un peu comme au Scrabble, chaque exemplaire de voiture électrique et hybrides rechargeables (émettant moins de 50 g/km), compte double jusqu'à la fin 2021. LIRE AUSSI > Voiture électrique ou thermique : laquelle pollue le plus ?On peut donc s'attendre à voir arriver dans les prochains mois une offre beaucoup plus large de véhicules électriques : les Renault ZOE deuxième génération, Peugeot e-208 et e-2008, la DS3 Crossback ...