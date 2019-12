Normandie : S'Cool Bus, le transport scolaire écolo qui a la cote

C'est en 2014 que des étudiants décident d'allier leur passion pour l'environnement et leur formation. Ils fondent S'Cool Bus, un service de ramassage et transport scolaire sur un véhicule à propulsion physique de neuf places, sorte de vélo collectif à assistance électrique où tout le monde pédale. Après un essai avorté à Rouen (Seine-Maritime), c'est l'Agglo Seine Eure qui retient leur idée et leur propose un marché expérimental de deux ans à Louviers.Depuis, ils ont transporté 31000 écoliers et effectués 1056 tournées. Dix lignes ont en effet vu le jour : trois à Louviers, trois au Val-de-Reuil, une au Manoir sur Seine, une à Pont-de-l'Arche, une aux Damps et une au Vaudreuil. « Ce qui est incroyable, c'est que nous avons constaté, après une étude, que cela a changé le mode de pensée des parents devenus plus sensibles à l'environnement. De plus, 50 % des enfants sont en meilleure forme, 66 % d'entre eux ont repris une activité sportive et 84 % se réveillent plus facilement, souligne Nicolas Catarino, le gérant de ce qui est devenu une holding. Même les usagers de la route ont le sourire et s'arrêtent pour nous laisser passer. Cela apaise la route et montre que le partage est possible. »Ce sont désormais 11 emplois temps plein qui sont nécessaires pour faire retentir les sonnettes devant les maisons ou au pied des immeubles. Un nouveau chauffeur vient tout juste d'être embauché et les associés n'ont pas l'intention d'en rester là.De conception batave et semi-artisanale, la surprenante machine à assistance électrique remporte un succès mondial : « Des demandes arrivent de partout. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mutualiser nos forces avec notre ami hollandais qui fait partie de l'aventure. Il s'occupera du design et des améliorations tandis que nous les construirons », déclare en exclusivité l'entrepreneur.Une levée de fondsAvec un objectif de 150 unités par ...