Normandie : Rouen dispute au Havre le siège des ports unifiés

Le 15 novembre 2018 à Dunkerque (Nord), le Premier ministre Edouard Philippe annonçait la volonté du gouvernement de fusionner les trois ports du Havre, de Rouen (Seine-Maritime) et de Paris avec un objectif clair : être mieux armé face à la concurrence européenne. Ainsi doit naître un établissement public « doté de trois implantations territoriales, qui devra être opérationnel au plus tard le 1er janvier 2021 ».Le dossier est placé sous la houlette de la présidente du conseil d'administration de Ports de Paris, Catherine Rivoallon. Cette dernière déclare dans la presse spécialisée que « la fusion des trois ports avance bien ». Le Havre, ville dont Edouard Philippe fut le maire, peut se prévaloir de la progression de son trafic de conteneurs, Rouen de son activité de vrac solide, principalement des céréales, et Gennevilliers (Hauts-de-Seine) de son trafic fluvial.Entre eau salée et eau douceSeulement, pour couronner cette belle dynamique, il va falloir choisir un lieu pour accueillir le siège du futur ensemble portuaire. Le maire de Rouen plaide pour la capitale normande, entre eau salée et eau douce, et en appelle à son ancien homologue du Havre. A la tête de la ville maritime située le plus loin à l'intérieur des terres, le président de la Métropole Rouen Normandie Yvon Robert a écrit le 29 novembre à Edouard Philippe pour réclamer la direction générale et les finances, les fonctions commerciales et les services chargés du développement durable et de l'environnement.De son côté, Erwan Le Meur, président de la communauté portuaire de Gennevilliers rappelle que la ville, « premier port fluvial de France, est au cœur de l'activité de la région parisienne et de la Normandie » et qu'« avec la mise en service du canal Seine-Nord, elle sera reliée à la Belgique ». LIRE AUSSI > De Rouen jusqu'à Paris, quand le bois remonte la SeineFort de son surnom de « Porte océane », Le Havre ne l'entend ...