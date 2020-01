Normandie : la ville nouvelle de Val-de-Reuil fête ses 50 ans

Le 16 janvier 2020, la soirée des vœux du maire de Val-de-Reuil (Eure), Marc-Antoine Jamet (PS), aura une résonance particulière pour les invités. L'élu parlera bien entendu de son bilan, refusera d'aborder les projets puisqu'il brigue un nouveau mandat, mais surtout, comme sur son carton d'invitation, reviendra sur le 50e anniversaire de la naissance de l'Ensemble urbain du Vaudreuil, ville nouvelle Val-de-Reuil. Dernière des neuf villes nouvelles créées en France au début des années 1960, Val-de-Reuil est née ex-nihilo, puisque sa population était auparavant inexistante.Selon Marc-Antoine Jamet, maire depuis 2001 et par ailleurs président de la commission des finances de la nouvelle région Normandie, la ville « est bâtie sur un terrain choisi en 1967 par une France dirigiste qui pointe du doigt là où on décide de faire quelque chose sans pouvoir discuter des décisions. C'est le principe de la création. En 1973, la première pierre est posée. En 1975, les premiers habitants arrivent. Entre deux, en 1970, la loi créée l'Ensemble urbain. C'est la date de la création juridique qui va servir d'ordre de mission à l'architecte Gérard Thurnauer. Elle sera la fusion d'un village existant, Le Vaudreuil, et la ville nouvelle ».«Arrivés avec gosses et valises à la main»Prévue à l'origine pour accueillir 140 000 habitants - « car une usine Renault avec 10 000 salariés devait être installée à proximité, mais le double choc pétrolier de 1973 est passé par là » -, elle ne compte aujourd'hui que 16 000 Rolivalois. Un peu comme un goût d'inachevé ! « Avec un urbanisme avant-gardiste, Val-de-Reuil a écrit son histoire comme la Légende des siècles. Sans chevalier, roi ou duc, mais avec ses pionniers. D'abord, des écolos avant l'heure. Puis, les salariés de Sanofi et de la Direction générale de l'armement. Ces déplacés sont arrivés avec gosses et valises à la main », raconte l'édile.La ...