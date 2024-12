Normandie: fin des barrières de péage sur l'A13 qui passe en paiement en "flux libre"

L’autoroute A13 est passée mardi en péage en "flux libre" sur 210 km, sans barrières, entre Poissy et Caen ( AFP / Miguel MEDINA )

L’autoroute A13 est passée mardi en péage en "flux libre" sur 210 km, sans barrières, entre Poissy et Caen, a annoncé son gestionnaire Sanef.

"L’autoroute A13 est passée en péage en flux libre la nuit dernière, six mois après l'A14", peut-on lire dans ce communiqué, ce qui supprime "la contrainte des arrêts aux péages, une première dans l’Hexagone", six mois après un premier tronçon sur l'A14 à la sortie de Paris en direction de la Normandie.

"Les cinq barrières de péage de l’A13 entre Poissy et Caen (Buchelay, Heudebouville, Incarville, Beuzeville et Dozulé) ont basculé en flux libre" selon le même document, "les barrières traditionnelles de péage disparaissent au profit de portiques qui détectent les badges de télépéage et identifient les plaques d’immatriculation des véhicules pour déterminer le montant du péage".

Sanef explique que le paiement se fait après le trajet, "soit avec un badge de télépéage qui permet une facturation mensuelle automatique", soit sur le site de la Sanef par "paiement automatique après chaque passage ou en associant sa plaque d’immatriculation à sa carte bancaire", soit chez un buraliste.

"Chaque trajet doit être payé dans un délai de 72 heures" a détaillé le groupe.

En 2022, l'A79 entre l'Allier et la Saône-et-Loire, gérée par Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), est devenue la première autoroute payante en flux libre en France.