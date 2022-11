Nordin Jbari : "Belgique-Maroc, c'est un peu un derby"

Nordin Jbari (47 ans), l'ancien attaquant du FC Bruges, de Troyes et de La Gantoise, et aujourd'hui consultant pour plusieurs médias, fut le premier joueur d'origine nord-africaine à évoluer pour les Diables rouges belges (2 sélections en 1996 et 1997). Et pour lui comme pour les autres binationaux du Royaume, ce Belgique-Maroc, dimanche à Doha, n'est pas tout à fait un match comme les autres.

"Même ceux qui ne suivent pas particulièrement le football vont sans doute s'y intéresser, car c'est forcément un match spécial."

"J'espère aussi qu'il n'y aura pas d'incidents comme il y a cinq ans à Bruxelles, quand le Maroc s'était qualifié pour la Coupe du monde 2018. Il ne faut pas que cela se reproduise si le Maroc gagne."

Il y a beaucoup d'impatience, forcément. Ici et là, il y a des choses qui s'organisent, des soirées couscous, les gens vont se regrouper chez les uns et chez les autres pour suivre ce match. Même ceux qui ne suivent pas particulièrement le football vont sans doute s'y intéresser, car c'est forcément un match spécial. Il y a beaucoup de binationaux belgo-marocains, et c'est pour cela que cette rencontre entre les deux sélections est un peu perçue comme un derby.Les gens sont fiers de leur nationalité belge, ils aiment le pays où ils sont nés. Et ils aiment aussi le pays où leurs parents sont nés, où ils ont leurs origines et que certains connaissent parce qu'ils y sont déjà allés. En un mot, ils sont fiers de leur binationalité. Évidemment, je ne vais pas répondre à leur place, mais je pense que beaucoup auront plutôt tendance à supporter le Maroc. Parce que c'est le pays des origines, et c'est quelque chose d'important. Mais ce qu'ils souhaitent, c'est que les deux équipes se qualifient pour le second tour.Comme je suis né en Belgique de parents marocains, et que je fus le premier joueur d'origine marocaine, et même nord-africaine, à être international belge, c'est un match encore plus spécial pour moi ! Il y aura beaucoup d'émotion. Je suis tiraillé, comme de nombreux binationaux. Mais les origines, ça parle. Je suis plusieurs fois allé au Maroc, c'est un pays que j'aime, comme j'aime la Belgique. Mon cœur penchera un peu plus pour le pays de mes parents. Tout en espérant que…