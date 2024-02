Nordea: hausse des dividendes grâce à un bond du bénéfice net en 2023

( Lehtikuva / VESA MOILANEN )

Portée par la hausse des taux d'intérêt, la banque nordique Nordea a publié lundi un résultat annuel 2023 en progression, malgré un ralentissement de l'immobilier, permettant d'augmenter les dividendes.

Le bénéfice net de Nordea a atteint 4,9 milliards d'euros, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, pour un produit net bancaire amélioré de 10% à 11,7 milliards.

La banque a profité d'une hausse de 32% des revenus nets d'intérêt, à 7,451 milliards d'euros.

"2023 a été une nouvelle année forte pour Nordea. Malgré l'affaiblissement de l'environnement économique, nous avons maintenu une bonne dynamique commerciale, réalisé des progrès (...) conformément à notre plan d'entreprise et obtenu de solides résultats financiers", a souligné Nordea dans un communiqué.

Basée en Finlande, la plus grande banque des pays nordiques note dans son rapport annuel le ralentissement économique et l'incertitude à laquelle font face "les foyers et les entreprises" concernant l'avenir.

"En général, nos clients se sont bien adaptés au nouvel environnement et les économies nordiques ont fait preuve d'une résilience considérable", poursuit Nordea.

L'action Nordea perdait 5,24% à 10,74 euros vers 11H00 GMT à la Bourse d'Helsinki, dans un marché en légère baisse, la banque ayant publié des résultats en deçà des attentes des analystes.