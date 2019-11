Nord : la société Tim en liquidation, plus de 300 emplois supprimés

Le tribunal de commerce de Lille a prononcé mercredi la liquidation du fabricant de cabines d'engins de chantier Tim, basé à Quaëdypre (Nord). L'entreprise, qui connaissait d'importantes difficultés financières, avait été placée en redressement judiciaire fin août. Elle avait échappé une première fois à la liquidation en juillet 2017, avant sa reprise par la société allemande d'engins de chantier Atlas GMBH, contrôlée par l'homme d'affaires bulgare Fil Filipov.« Il y a 300 familles qui vont se retrouver au chômage à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est bien dommage, tout le monde y a mis du sien, sauf une personne, M. Filipov. Une plainte a été déposée, des gens auront des comptes à rendre », a lancé à l'issue de l'audience Olivier Crespin, délégué CGT.« Il y a eu des prêts octroyés par la région, et des clients, il y avait tout pour réussir, mais il a tout foutu en l'air. Donc, maintenant, j'espère que, civilement, il va payer et que pour les 304 salariés, il y aura un suivi, qu'ils ne partiront pas les mains vides, parce que c'est honteux de voir ça, honteux ! », a poursuivi le responsable syndical. Quittant alors l'audience, Fil Filipov a glissé simplement : « Bien sûr (que c'est un échec) ».«C'est un échec pour tout le monde»Exprimant la même colère que son collègue de la CGT, l'élu CDFT Franck Demeester a une lecture différente des raisons de cet échec. « Ce qui n'a pas fonctionné, estime-t-il, c'est certainement les clients et le manque d'implication des personnes qui avaient fait des promesses. C'est un échec pour tout le monde, parce que tout le monde y croyait, il y a deux ans on pensait rebondir et finir notre carrière chez Tim ».« C'est incompréhensible, Bercy, et Monsieur Griveaux sont allés chercher quelqu'un, l'ont supplié de reprendre l'entreprise, il a fait le job et derrière on le laisse tomber, dénonce encore l'élu ...