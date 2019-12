Nord : La Poste égare un chèque de 25 000 euros déposé par un couple

Ce qui devait être une simple formalité a vite viré au mauvais rêve. La Poste a perdu un chèque de 25 000 euros déposé par un couple de retraités dans l'une de ses agences à Marpent (Nord), rapporte La Voix du Nord. Geneviève et Joël Morel avaient pour projet d'acheter une nouvelle voiture. Convaincus par un banquier de solliciter un prêt, ils signent le contrat mais oublient d'en regarder les détails.Lire aussi Corrèze : une factrice jugée trop serviable sanctionnée par La PosteQuelques mois après, le couple s'aperçoit que la période du prêt s'étale sur cinq ans. Problème : ils comptaient garder la voiture seulement quatre ans, pour la revendre ensuite. De plus, le taux d'intérêt très élevé pousse le couple à retirer 25 000 euros sur son assurance-vie pour finalement payer de sa poche le véhicule.Pas de réponse claire de La PosteAprès avoir obtenu le chèque, Geneviève et Joël Morel partent le déposer à la poste de Marpent pour alimenter leur compte courant. Mais un événement imprévu arrive. « Tout s'est bien passé, nous avons obtenu un bordereau. Sauf que la somme n'a jamais été versée sur notre compte », relate Geneviève Morel au quotidien local. La Poste peine à justifier son erreur. « On nous a dit que le chèque avait été perdu, impossible de mettre la main dessus ! » poursuit la retraitée.Lire aussi Quiriny ? Pour sauver La Poste, écrivez des lettres d'injuresUn long combat s'engage ensuite pour...