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Non-respect de la parité femmes-hommes : le PSG sanctionné en appel
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 00:30
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Non-respect de la parité femmes-hommes : le PSG sanctionné en appel

Non-respect de la parité femmes-hommes : le PSG sanctionné en appel

Appel manqué. Ce mardi soir, l’AFP rapporte que le tribunal administratif de Paris a confirmé l’amende de 2,7 millions d’euros infligée au club de la capitale pour non-respect de l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes . Les faits remontent à 2024 et aux deux années 2023 et 2022. Pendant ces trois années, le PSG n’a tout simplement pas mis en œuvre l’index d’égalité professionnelle. Il doit donc s’acquitter d’une pénalité de 0,5 % de ses revenus, soit, 2,7 millions d’euros. Le PSG avait fait appel, évoquant la spécificité du football, mais n’a pas été entendu. Comme le rapporte Le Canard Enchaîné , le PSG est censé appliquer la loi relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

L’index egapro

Dans cette loi, un index, surnommé index « egapro » , est noté sur cent points. Toute entreprise de la taille du PSG, avec environ 750 salariés, doit obtenir une note de 75 sur 100 pour respecter des critères d’égalité allant de la parité parmi les dix plus hautes rémunérations à un écart de rémunération, de taux d’augmentations individuelles ou de promotions relativement faibles. Il est calculable en ligne. Chaque entreprise doit publier sa note tous les ans.…

UL pour SOFOOT.com

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