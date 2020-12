Non-port du masque : un ouvrier du BTP saisit la justice après avoir été licencié

Son avocat dénonce un "traitement inhumain" et une sanction "violente" et "disproportionnée".

Il a fait preuve d'"insubordination et de désinvolture", selon son employeur. Un ouvrier de chantier licencié pour faute grave parce qu'il travaillait sans masque a saisi vendredi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester son éviction, qu'il juge "violente et disproportionnée", a-t-on appris mardi 22 décembre auprès de son avocat.

Mohammed Belarbia, un plaquiste de 54 ans en poste depuis 4 ans, s'est vu signifier le 28 octobre son licenciement pour faute grave après avoir refusé de porter un masque anti-Covid sur le chantier de construction d'une école à Villenave-d'Ornon, près de Bordeaux, selon son avocat, Me Pierre Landete.

Le 15 octobre, son employeur, la société de BTP girondine TPSL, l'avait surpris sans masque sur le chantier, malgré trois rappels à l'ordre oraux du conducteur de travaux pour qu'il se couvre le visage . Le lendemain, il était convoqué par courrier à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

"Traitement inhumain"

"Ce qui me choque c'est la violence et la disproportion terrible de la mesure", a déclaré l'avocat de l'ouvrier en CDI depuis 2018. Il dénonce "un traitement inhumain" pour ce "père de deux enfants en bas âge", qui a toujours "donné satisfaction" dans son travail.

Dans la lettre de licenciement citée dans la requête de saisine des Prud'hommes, l'entreprise soutient que ce n'était "pas la première fois (...) au cours de ces dernières semaines" que l'ouvrier se voyait rappelé à l'ordre sur le port du masque. Pour la société, l'ouvrier a fait "preuve d'insubordination et de désinvolture". "Vous mettez en danger votre santé ainsi que celle des autres collaborateurs de l'entreprise" , souligne-t-elle. Contactée mardi, elle n'était pas joignable.

L'avocat de l'ouvrier conteste cette lecture et fait valoir que ce dernier se trouvait alors "seul" sur la zone de travail - un couloir, éloigné de plusieurs dizaines de mètres de l'employé le plus proche. Il décrit un travail "très physique" pour un homme de 54 ans qui "monte et descend de son escabeau toute la journée, en portant des charges lourdes". Avec le masque, "il avait du mal à respirer", assure Me Landete.

Pour l'avocat, "l'argument hygiéniste" ne saurait "justifier en aucun cas" un licenciement pour faute grave, d'autant que l'entreprise mettait à disposition des "toilettes insalubres" selon lui. Il réclame plus de 28.000 euros à l'employeur. L'audience ne devrait pas se tenir avant plusieurs mois.