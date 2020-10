Non n'ayez pas peur de ce France-Ukraine

Sept ans après une nuit fondatrice contre la même Ukraine, l'équipe de France devra faire oublier un contexte bien tristoune pour ambiancer un Stade de France qui sonnera toujours aussi creux. Et pour animer tout ça, le tapis devrait être déroulé devant le centenaire Olivier Giroud.

FranceUkraine 06/10/2010 Amical Diffusion sur

Dans les rues de Paris, il ne faut pas tourner bien longtemps pour se voir rappeler les grandes victoires de Napoléon. Austerlitz, Wagram, Iéna, Pyramides, Friedland... Deux siècles plus tard, l'empereur Deschamps en a aussi empilé, des batailles victorieuses, et en a accroché, des médailles sur son poitrail. Pourtant, il ne restera aucune place, aucune station de métro, aucune stèle commémorative pour raviver la flamme de celle d'Ukraine, si déterminante dans la campagne qualificative pour le Brésil et dans l'imaginaire collectif soit-elle. Car ce 13 novembre 2013, jour où l'équipe de France a renversé la table dans un barrage bien mal embarqué (3-0, après une défaite 0-2 à Kiev), le vent de la libération qui a traversé le Stade de France et cettechantée à pleins poumons resteront dans les livres d'histoire., pose Olivier Giroud, une des mémoires de ce groupe bleu.Dans l'esprit de tous,