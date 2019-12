Non, les réseaux sociaux ne sont pas les ennemis de l'orthographe

A parcourir les publications des jeunes sur Twitter, Facebook ou Instagram inondées de « salu », « sa va » ou « escuzé moi », on se dit, à première vue, que la langue de Molière est massacrée sur les réseaux sociaux. Mais à y regarder de plus près, c'est visiblement une fausse impression. Car, à en croire une vaste enquête que nous dévoilons et qui sera publiée ce mercredi matin, au lendemain de l'enquête Pisa montrant une stagnation de la compréhension de l'écrit cette dernière décennie chez les ados, les jeunes utilisateurs réguliers des réseaux sociaux sont loin d'être les plus nuls en accords de participe passé.Pour sa 5e édition, le baromètre annuel Voltaire s'est intéressé aux profils de près de 5 000 collégiens, lycéens, étudiants... de 15 à 25 ans ayant recours au programme d'entraînement en ligne Projet Voltaire, numéro un de la remise à niveau en orthographe. Cette population a été évaluée, entre avril et novembre dernier, sur sa maîtrise de 84 règles grammaticales et lexicales. Premier enseignement : les jeunes passant entre 15 et 60 minutes par jour sur les réseaux sociaux ont de meilleurs résultats (57,8 % des règles assimilées) au test que ceux qui y consacrent moins de 2 heures par semaine (56,8 %). LIRE AUSSI > QUIZ. Quel est votre niveau en orthographe ?En revanche, ceux qui en abusent (entre 1 heure et 3 heures par jour) obtiennent un score moins élevé (56,2 %). « C'est l'une des grandes surprises de cette étude. Les réseaux sociaux ne sont pas les ennemis de l'orthographe. Mais c'est comme l'alcool, il faut les consommer avec modération », résume le linguiste et formateur au projet Voltaire, Julien Soulié, qui a enseigné durant dix-sept ans le français, le latin et le grec au collège. « Quand on consomme trop, la quantité entre en collision avec la qualité », décrypte, de son côté Pascal Hostachy, responsable du Projet Voltaire.Ainsi, les notifications ...