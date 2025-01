Non, le dividende n′enrichit pas l′actionnaire

Alors qu′elle vient de faire le bilan des dividendes pour 2024, la lettre Vernimmen rappelle qu′ils ne sont qu′une monétisation de la valeur déjà détenue au travers de l′action. Explications.

Les idées reçues ont parfois la vie dure. Celle qui associe dividende et enrichissement de l'actionnaire en est une qui revient régulièrement dans les débats. Il y a d'ailleurs fort à parier que l'annonce par la lettre Vernimmen des 72,8 milliards de dividendes versés par les groupes du CAC 40 en 2024 va à nouveau alimenter la chronique.

Pourtant, il s'agit bel et bien d'une idée sans fondement. De manière très pédagogique, la lettre Vernimmen prend ainsi l'exemple du retrait au distributeur de billets. Est-on plus riche lorsqu'on retire 50 euros ?

À l'évidence non car si l'on a bien 50 euros de plus en poche, on a par la même occasion appauvri son compte bancaire du même montant. Le patrimoine global reste le même. On a simplement rendu liquide une partie de ce que l'on détenait en banque.

Le dividende répond à la m&eci