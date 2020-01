Non, la Finlande n'a pas prévu d'adopter la semaine de quatre jours

Travailler quatre jours par semaine. Sur le papier, l'idée était séduisante. Selon de nombreux médias internationaux, tels que le « Guardian », la « Repubblica » ou encore « India Today », la Première ministre finlandaise Sanna Marin, élue en décembre, aurait proposé une formule inédite de réduction du temps de travail : tantôt une semaine de quatre jours, tantôt des journées de six heures. Parfois même les deux en même temps.

Pourtant, cette mesure ne figure pas dans le programme du gouvernement finlandais. Le projet ne serait même pas en discussion, confirment des sources proches du pouvoir auprès du journal finlandais « News Now Finland ». Comment cette fausse nouvelle a-t-elle pu faire le tour de la presse internationale ? Éléments de réponse.

« Les gens méritent plus de temps avec leur famille »

À l'origine de cette rumeur, un discours de Sanna Marin lors du 120e anniversaire de son parti, le Parti social-démocrate (SPD), dans la ville de Turku, dans le sud-ouest du pays, le 17 août 2019. Aucune annonce politique n'était alors prévue, comme le rappelle le journal finlandais.

Lors de cette prise de parole sur scène, filmée et diffusée sur Facebook, Sanna Marin, à l'époque ministre des Transports et de la Communication, évoque l'idée d'une possible semaine de travail de quatre jours ou d'une journée limitée à 6 heures. Elle n'évoque pas les deux ensemble, contrairement à ce que beaucoup de médias affirmeront ensuite.

« En termes de vie professionnelle, une semaine de travail de quatre jours, une journée de travail de six heures, pourquoi cela ne pourrait pas être la prochaine étape ? Est-ce huit heures la vérité ultime ? À mon avis, les gens méritent plus de temps avec leur famille et dans des activités culturelles. Cela pourrait être la prochaine étape pour nous dans la vie professionnelle », a-t-elle alors défendu à Turku, selon une traduction citée par ...