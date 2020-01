Non, il n'est pas trop tard pour tomber amoureux de l'Atalanta

Après la masterclass servie face au Torino (0-7), l'Atalanta est venue prouver qu'un coup d'arrêt ne suffirait pas à enrayer complètement son inexorable marche en avant. Le club de Bergame n'est pas seulement la meilleure attaque de Serie A, il est plus que jamais un prétendant très sérieux à une deuxième participation consécutive à la Ligue des champions.

L'Atalanta colle un sept au Torino

Le Prince Josip

Gian Piero Gasperini n'en espérait sûrement pas tant pour son anniversaire. Alors que ce dimanche, lesouffle sa 62bougie, ses joueurs lui ont offert un sacré cadeau un peu en avance : une victoire 0-7 sur la pelouse du Stade olympique de Turin, face à un Torino chez qui l'Atalanta n'avait plus gagné en Serie A depuis treize ans. Surtout, au-delà de ce deuxième succès en ayant marqué sept fois cette saison (la dernière fois, c'était en octobre face à l'Udinese, 7-1), las'est rattrapée de la meilleure des manières, après avoir été surprise chez elle la semaine dernière, par une SPAL toujours en course pour le maintien. Surtout, lesont prouvé que le travail entamé depuis bientôt quatre ans avec l'arrivée de Gasperini sur le banc bergamasque servait bel et bien à quelque chose : ils font désormais partie du top de la D1 italienne.Lorsqu'à la 53minute, Josip Ili?i? plante un époustouflant lob à 45 mètres, il ne vient pas seulement d'inscrire l'un des buts de la saison, il vient d'offrir à l'Atalanta sa 250réalisation depuis que Gasperini a pris les commandes du club à l'aube de la saison 2016-2017. Et c'est tout sauf un hasard, car la plus grande caractéristique du, c'est son jeu perpétuellement porté vers l'avant, un jeu qui ne tolère aucun relâchement et aucun tire-au-flanc. En témoigne sa solide défense à trois et une paire d'attaquants parfaitement modulable, comme on l'a vu pendant les trois mois d'absence duDuvan Zapata. Alors que la blessure aux adducteurs du Colombien en octobre dernier laissait présager un coup d'arrêt, Ili?i? (31 ans) a pris tout le monde de court et en a profité pour se sublimer : sur les dix derniers matchs de l'Atalanta,