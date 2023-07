information fournie par So Foot • 14/07/2023 à 22:48

Non, Hachim Mastour n’est pas perdu pour le football

Érigé au rang des futures stars du football mondial, Hachim Mastour n’est jamais parvenu à répondre aux attentes. Pire encore, l’ancien chouchou de Silvio Berlusconi a peiné à se faire une place au sein d’une équipe professionnelle. Mais depuis un an, l’international marocain reprend plaisir, chez lui. Et c'est le plus important.

« Nous avons un joueur extraordinaire chez nos jeunes. Il n’a que 15 ans, mais dans quelques mois, il pourra jouer avec nous en équipe première » , disait un certain Silvio Berlusconi au sujet de Hachim Mastour en 2014. Débarqué au centre de formation du Milan à quatorze ans, le gamin de Reggio Emilia devient très vite un phénomène, un crack, une attraction. Sur YouTube, ses compilations de skills dépassent les millions de vues, l’érigeant au rang de future star du ballon rond et les contrats publicitaires coulent à flots (Nike, Red Bull pour ne citer qu’eux). Rarement, un jeune joueur de 14 ans n’aura suscité autant de convoitises dans le football. « Je veux gagner le Ballon d’Or et un jour, j’y parviendrai » , lâchera-t-il à la Gazzetta dello Sport lors de son arrivée à Milan. Véritable attraction, Mastour connaît même sa première sélection avec le Maroc en juin 2015 (une minute jouée face à la Libye) alors qu’il n’a encore jamais joué un match en professionnel. La folie.

…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com