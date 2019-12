Non, Emmanuel Macron n'a pas dit à une caissière qu'elle n'avait « pas besoin d'augmentation »

Des propos imaginaires prêtés au président français ont été détournés par des sites peu scrupuleux pour tenter d'en faire une citation.

C'est l'histoire d'un cas d'école de la désinformation bas de gamme qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Une prétendue citation méprisante d'Emmanuel Macron à l'encontre d'une caissière qui n'aurait « pas besoin d'augmentation » a consterné des milliers d'internautes, qui ont sévèrement critiqué le chef de l'Etat. Sauf qu'il s'agissait de propos fictifs, inventés par un site parodique, avant d'être présentés comme réels par des sites peu scrupuleux. Explications.

Ce que dit la rumeur

A en croire un article publié sur le site Linfopopular.net, Emmanuel Macron aurait eu un vif échange avec une caissière d'un supermarché. Pris à partie par cette dernière, le président aurait alors relevé qu'elle pouvait offrir des cadeaux à ses deux enfants. « Si on a 200 euros pour des cadeaux, on n'a pas besoin d'une augmentation », aurait-il alors estimé.

« C'est une honte », « quel monstre », « inadmissible »... Les commentaires au pied de l'article dénoncent un comportement jugé indigne d'un chef d'Etat.

POURQUOI C'EST FAUX

Cette citation n'a jamais été prononcée par Emmanuel Macron. Elle est tirée d'un site à vocation humoristique, Franchetvinfo.fr, qui parodie Franceinfo et qui ne fait pas mystère de son « but purement satirique ». Comme cela arrive fréquemment, une partie des internautes qui ont lu et partagé cet article ont réellement cru que le président avait tenu ces propos.

Mais si la rumeur a pris une telle ampleur, c'est en grande partie parce qu'elle a été reprise par un autre site qui n'est pas parodique : Linfopopular.net. Comme Le Monde le démontrait récemment, un vaste réseau venu d'Ukraine se cache derrière ce site et toute une ribambelle d'autres références tout aussi douteuses comme Republique5.fr ou Linfonational.net.

