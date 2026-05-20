Non, Cristiano Ronaldo n’est pas un problème pour le Portugal

Roberto Martínez a dévoilé le nom des 26 joueurs portugais retenus pour représenter la Seleção à la Coupe du monde 2026. À 41 ans, Cristiano Ronaldo participera à sa sixième phase finale de Mondial. Le quintuple Ballon d’or, au crépuscule de sa carrière, continue d’enchaîner les buts en club et en sélection où il occupe toujours une place de titulaire. Pour certains, CR7 ralentit encore le Portugal. Pour d’autres, personne n’a réellement pris sa place. Qu’en est-il vraiment ?

Dans Ted Lasso , Jamie Tartt est ce type de joueur qu’on adore détester. Beau gosse narcissique, obsédé par son image, persuadé que la Terre tourne autour de lui. Une caricature moderne du crack à l’ego XXL. Difficile de ne pas voir un peu de Cristiano Ronaldo dans certaines mimiques du joyau de l’AFC Richmond. À force de regarder l’enfant de Madère comme un personnage, beaucoup ont oublié de regarder le joueur. Ou ils regardent uniquement ce qu’il n’est plus. Oui, CR7 ne traverse plus les terrains comme un TGV. Oui, il ne peut plus répéter les mêmes fantaisies qu’en 2008, quand il ressemblait à un super-héros Marvel modélisé sur PES. Mais réduire les limites offensives portugaises à Cristiano Ronaldo, c’est un peu comme regarder Fast & Furious pour ensuite reprocher uniquement à Vin Diesel le scénario. Le problème est plus large.

L’homme aux cinq Ballons d’or continue surtout à marquer des buts. Beaucoup de buts. Avec Al-Nassr, il a fait trembler les filets à 28 reprises en 36 matchs cette saison. Avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a fait sa loi devant le but cinq fois en autant de parties. Depuis l’arrivée de Roberto Martínez en 2023 ? 25 buts en 30 sélections. Ça commence à faire beaucoup pour un « poids mort ». Surtout, il reste décisif dans les moments importants, comme en phase à élimination directe de la Ligue des nations. Buteur contre le Danemark en quarts de finale et l’Allemagne en demi-finales, la légende portugaise a aussi marqué lors de la finale face à l’Espagne de Lamine Yamal, avec le titre en prime. Finito , vraiment ?…

Par Cheickné Traoré pour SOFOOT.com