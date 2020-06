Non, cette Ligue des champions n'est pas une C1 au rabais

Alors que l'UEFA a modifié les règles du jeu pour permettre à cette édition de Ligue des champions d'aller à son terme, des voix se sont levées pour discréditer le futur vainqueur de la compétition. Sous prétexte que celui-ci serait un gagnant au rabais, alors que c'est totalement faux.

Bergame de guerrier

Un format digne d'une Coupe du monde

C'est un débat qui dépasse la Ligue des champions. Qui dépasse même le football. En raison de la pandémie du coronavirus qui a mis à l'arrêt le sport mondial - à l'exception des irréductibles Biélorusses - et fait modifier les règles de certaines compétitions, le vainqueur d'un trophée doit-il avoir un astérisque à côté de son nom ? En d'autres termes, celui-ci est-il un vainqueur au rabais ? Sur la scène nationale, il n'y a parfois aucun débat : Liverpool ou le Bayern Munich, par exemple, sont des gagnants "normaux" puisqu'ils avaient déjà 30 points d'avance avant la pause du Covid. En revanche, le débat se porte sur la C1. Mais aussi sur la NBA, en basket-ball. Deux compétitions qui ont modifié leurs règles, afin d'aller au bout de l'exercice en cours.Pour certains, comme le légendaire pivot Shaquille O'Neal, lecomme il l'a expliqué dansSauf que, mis à part les férus de la grosse balle orange, qui se souvient qu'il y a eu unlors des saisons 1998-1999 et 2011-2012, réduisant ainsi le nombre de matchs de saison régulière ? Personne. Pourtant, à l'époque, beaucoup estimaient qu'il y avait un astérisque sur le titre des Spurs et du Heat. Un astérisque vite envolé, comme celui accolé au nom du futur vainqueur de cette édition de Ligue des champions.Oui, le format de cette Ligue des champions a été totalement bousculé avec notamment la suppression des matchs aller-retour en quarts et en demies ou le choix d'un lieu unique pour y disputer le. Mais les équipes ne vont pas non plus s'affronter sur un pile ou face, un pierre-feuille-ciseaux ou un. Non, le format dégainé par l'UEFA est finalement celui qu'on retrouve dans la plus prestigieuse compétition de football : la Coupe du monde. Et si ce format permet effectivement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com