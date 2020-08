Non, ce n'est pas une Ligue des champions au rabais !

Dimanche, le PSG disputera la première finale de Ligue des champions de son histoire. Et s'il s'impose face au Bayern, il deviendrait le second club français de l'histoire à s'offrir le graal européen. Sans avoir, à aucun moment, le sentiment d'avoir disputé une parodie de Ligue des champions.

Rien à prouver

Willy Sagnol : " Afficher son assurance, c'est

Dimanche 22 août, il sera impossible d'apercevoir le moindre maillot estampillé "PSG" autour du Vieux-Port à Marseille. C'est la décision prise par le préfet de police des Bouches du Rhône, qui craint des débordements à la suite de quelques heurts en marge de la demi-finale Leipzig-PSG de mardi dernier. La preuve, bien qu' un poil extrême, que le parcours actuel du Paris Saint-Germain en Europe ne laisse pas indifférent les plus fervents supporters de l'OM. Depuis 1993 et un coup de boule de Basile Boli, le totem d'immunité de l'OM fait son effet saison après saison. Il est l'argument imparable de la domination historique du club marseillais sur le reste de la France, faisant de lui la référence française ultime en Europe. L'unique et heureux élu, en quelques sortes. Encore à ce jour, le club olympien est toujours le seul à avoir remporté la Ligue des champions. Ce n'était pas la même formule, une autre époque, mais, et à raison, tout le monde ne retient que la victoire finale de l'OM face au grand Milan de Fabio Capello. Et il devra en être de même si Paris renverse le Bayern dimanche à Lisbonne.Tandis que le club de la capitale est entrain d'écrire la plus belle page européenne de son histoire, d'autres mettent d'ores et déjà en avant un tirage abordable ou une formule "plus simple" pour expliquer la réussite parisienne. Il n'en est rien, bien évidemment. À force de se planter les années précédentes, le PSG a montré qu'il avait appris de ses erreurs. Il s'est créé une force mentale qui lui faisait défaut, en se transformant en équipe capable de refaire son retard ou de tout simplement maîtriser son sujet. Avant la période du confinement, qui serait là aussi un argument expliquant le déclic du club de la capitale, Paris avait terminé premier de sa phase de poules devant le Real. En lui flanquant une raclée à l'aller, et en allant puiser dans ses réserves pour choper un nul au Bernabéu.