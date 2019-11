Non, Alain Finkielkraut ne sera pas candidat à la présidentielle !

Encore une bonne blague d'Alain Finkielkraut ! Le philosophe confirme que son interview à REACnROLL TV, dans laquelle il dit vouloir candidater à la présidentielle de 2022, est à prendre au second degré.Dans cet entretien, dont seul un extrait a été mis en ligne sur les réseaux sociaux ce lundi 25 novembre, l'écrivain dit : « Je pense d'ailleurs à me présenter en 2022 et je pense que si je franchis le pas, je serais élu au premier tour ». EXCLUSIF : Dans un entretien pour @rnr_tv, Alain Finkielkraut confie pour la première fois ses ambitions politiques nationales. A retrouver demain sur https://t.co/s3ZJo8y4pF ! pic.twitter.com/YKNDGIHg5V— RÉACnROLL TV (@rnr_tv) November 25, 2019L'académicien, qui a créé récemment la polémique en conseillant aux hommes de « violer les femmes » - il invoque là aussi le second degré - dit recevoir dans la rue le soutien de nombreuses personnes. D'où cette idée de blague sur sa candidature à la présidentielle.« Vous imaginez un candidat sans téléphone portable ? »Le reste de l'entretien porte sur l'affaire Polanski (récemment visé par une nouvelle accusation de viol, en 1975), sur la polémique qu'il a lui-même provoquée ainsi que sur la récente manifestation contre l'islamophobie. « Je n'ai aucune envie de briguer le moindre mandat, c'est une idée absurde. Vous imaginez un candidat sans téléphone portable ? », glisse au Parisien-Aujourd'hui-en France Alain Finkielkraut, qui ne répond, en effet, que sur son téléphone fixe. « Vous pouvez rassurer vos lecteurs. Je ne suis pas plus mégalomane que je ne suis sexiste », ajoute-t-il, comme une démonstration par l'absurde.La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avait jugé « fort stupides » les propos sur le viol d'Alain Finkielkraut. Quatre députés de la France Insoumise, Mathilde Panot, Danièle Obono, Ugo Bernalicis et Bénédicte Taurine ont de leur côté saisi le procureur de la ...