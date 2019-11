Un site parodique a inventé une citation de la ministre, qui a ensuite été relayée au premier degré pour la critiquer.

Ce que dit la rumeur

La ministre de la santé Agnès Buzyn aurait dénoncé le « gaspillage » opéré par les soignants dans les hôpitaux, à en croire cette citation qui lui est attribuée sur différentes pages Facebook et comptes Snapchat :

« Les soignants se plaignent du manque de moyens mais n'évoquent jamais le gaspillage qu'ils en font : seringues, pansements et même gants, ils jettent tout après la 1ère utilisation pour ne pas avoir à nettoyer. »

POURQUOI C'EST FAUX

Inutile de chercher bien loin pour déconstruire cette prétendue citation. La prétendue citation d'Agnès Buzyn est tirée d'un compte Twitter, « Le Journal de l'Elysée », qui revendique très clairement de publier des commentaires « parodiques ».

De fait, Agnès Buzyn n'est pas intervenue récemment sur Europe 1. L'image associée à cette fausse citation date d'une intervention de la ministre le 17 septembre. Un entretien au cours duquel elle présentait les réponses du gouvernement au mouvement de grève aux urgences.

Ce n'est pas la première fois qu'une citation inventée par Le Journal de l'Elysée est ensuite diffusée au premier degré pour nuire à des personnalités politiques. Parmi les victimes du procédé, on trouve notamment la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa ou la députée LRM Aurore Bergé.

Interrogé par Le Monde en mars, l'auteur du compte Twitter revendiquait un humour teinté d'ironie et facilement identifiable : « J'indique clairement les choses. » Quelques partages sur les réseaux sociaux plus tard, ça l'est semble-t-il un peu moins, malgré la mention « parodie » visible à l'image.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr