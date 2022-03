"Non à la guerre en Europe": des milliers de manifestants à Paris en soutien à l'Ukraine

Manifestation contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 5 mars 2022 place de la République à Paris ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées samedi après-midi place de la République à Paris pour protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dire "non à la guerre en Europe", a constaté un journaliste de l'AFP.

"On sera là chaque week-end, à Paris ou ailleurs, jusqu’à ce que M. Poutine parte, retire ses chars", a indiqué à l'AFP Aline Le Bail-Kremer, membre de Stand With Ukraine, une des organisations à l'initiative du rassemblement dans la capitale.

"C'est très important d'être ici", a estimé un manifestant, Bernard Arnaud, 47 ans, costume bleu et chemise jaune aux couleurs ukrainiennes. "M. Poutine est tellement imprévisible. Je reviendrai autant que possible", a-t-il ajouté au milieu des pancartes "Stop War", "Poutine assassin" ou "Sauvez l'Ukraine".

"Malgré les souffrances, on va gagner, on en est sûrs", a confié Nataliya, une Franco-Ukrainienne, qui n'a pas souhaité donner son nom pour protéger son fils resté dans son pays. "On est fiers de leur courage, leur détermination".

Des rassemblements de soutien à l'Ukraine sont prévus ce week-end dans plus d'une centaine de villes de France et de nombreuses capitales européennes, au dixième jour de l'invasion russe.

Quelque 25.000 manifestants étaient attendus dans toute la France, a anticipé une source policière.

Des associations comme SOS-Racisme et des partis politiques tels que LREM, LR, EELV ou le PS ont appelé à rejoindre la manifestation parisienne.

Le candidat écologiste à l'élection présidentielle Yannick Jadot et sa concurrente socialiste Anne Hidalgo ont prévu de s'y rendre.

Au Creusot (Saône-et-Loire), plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans la matinée à l'appel du Collectif pour la Paix, en solidarité avec le peuple ukrainien. Ils étaient 500 à Saint-Etienne et autant à Roanne (Loire), selon la police.

Le week-end dernier, des centaines de milliers de personnes aux couleurs jaune et bleue avaient défilé dans toute l'Europe: quelques milliers en Russie, au moins 100.000 à Berlin, 70.000 à Prague, 40.000 à Madrid notamment.