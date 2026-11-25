Manifestation pour protester contre les violences faites aux femmes à Ankara, le 25 novembre 2026 ( AFP / Adem ALTAN )

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans de nombreuses villes de Turquie pour protester contre les violences faites aux femmes, selon des journalistes de l'AFP et des médias locaux.

De 900 à 1.000 personnes se sont rassemblées à Ankara, la capitale, et environ 2.000 à 3.000 à Istanbul, où les forces de l'ordre ont bloqué la place Taksim et gêné le rassemblement des manifestants célébrant la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

"Les revendications des femmes concernant leur propre vie et leurs libertés sont ignorées", a dénoncé à l'AFP Gizem Kuzuk, 34 ans.

"Notre pays est une terre où les violences faites aux femmes et les féminicides sont beaucoup trop fréquents", a regretté de son côté Eren Keskin, avocate.

"Malheureusement, même le 25 novembre, il existe une mentalité d'État qui empêche les femmes de défiler ne serait-ce qu'un jour contre la violence (...). Il est impossible de considérer les violences faites aux femmes comme quelque chose d'indépendant de l'État", a-t-elle ajouté.

"Mais dans ce pays, il existe des luttes qui refusent de se soumettre".

Des images de plusieurs villes dont Izmir (ouest) ont aussi été diffusées sur les réseaux sociaux.

Le site Bianet recensait des appels à manifester en faveur des femmes et des personnes LGBT+ dans une trentaine de localités, de Trabzon, sur la mer Noire, à Eskisehir (centre-ouest) en passant par Mersin sur la Méditerranée (sud).

A Diyarbakir (est), 300 femmes et responsables politiques ont défilé, selon un journaliste de l'AFP.

Ils portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, en langue kurde et en turc, "les féminicides sont politiques" et "En révolte contre la violence masculine d'État qui menace nos vies". Ou encore "Femme, vie, liberté", le slogan des femmes iraniennes lors des révoltes de 2022.

"Maintenant, c'est le temps des femmes, par la force propre et la volonté libre", scandaient les manifestants. Des discours ont aussi été lus dans un parc du centre-ville.

Selon l'association, nommée "Nous ferons cesser les féminicides", 294 femmes ont été tuées par des hommes en 2025 en Turquie, et 297 autres sont mortes dans des circonstances jugées suspectes.

La Turquie s'est retirée en juillet 2021 de la Convention pour la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Cette Convention, dite d'Istanbul, engage les Etats signataires à enquêter et à poursuivre les auteurs de ces violences.

Depuis lors, le nombre de décès de femmes qualifiés de "mort suspecte" ou de "suicide" a bondi, selon les organisations féministes.

Ces dernières années, la célébration de cette journée, comme celle du 8-Mars pour les droits des femmes, avait été régulièrement marquée par des arrestations et des interventions policières musclées à l'encontre des manifestantes.