Nombre record de saisies d'animaux, de plantes et de bois cette année-Interpol

Interpol a déclaré jeudi que les autorités de 134 pays avaient saisi un nombre record d'animaux vivants commercialisés illégalement entre septembre et octobre, près de 30.000, un chiffre soulignant la demande croissante d'animaux de compagnie exotiques.

Une quantité record de viande d'animaux sauvages commercialisée illégalement a été saisie, ainsi que des insectes, des plantes et du bois, dans le cadre de l'opération "Thunder 2025" menée par la police, les douanes, les services de sécurité aux frontières et les autorités chargées de la sylviculture et de la protection de la faune et de la flore sauvages.

Interpol a déclaré dans un communiqué avoir identifié quelque 1.100 suspects et arrêté 24 personnes en Afrique du Sud, deux au Vietnam et une au Qatar. L'organisation n'a pas donné de détails sur ces arrestations.

"L’opération Thunder met une nouvelle fois en évidence la sophistication et l’ampleur des réseaux criminels impliqués dans le commerce illégal d’espèces sauvages et de ressources forestières, des réseaux qui s’entrelacent de plus en plus avec d’autres formes de criminalité, du trafic de stupéfiants à la traite d’êtres humains", a déclaré Interpol.

Les autorités du monde entier ont saisi un volume record de 5,8 tonnes de viande de brousse et ont constaté une augmentation des cas de trafic entre l'Afrique et l'Europe.

Les autorités kenyanes ont saisi plus de 400 kg de viande de girafe, tandis que les forces de l'ordre tanzaniennes ont récupéré de la viande et des peaux de zèbre et d'antilope.

Parallèlement, les autorités ont saisi près de 10.500 papillons, araignées et insectes au cours de l'opération menée du 15 septembre au 15 octobre, constatant une forte augmentation du trafic d'arthropodes exotiques.

"Malgré leur petite taille, ces espèces jouent un rôle écologique essentiel. Leur disparition perturbe les chaînes alimentaires et favorise l’introduction d’espèces invasives ou de maladies, posant ainsi des risques majeurs pour la biosécurité et la santé publique", ajoute l'organisation basée à Lyon dans le communiqué.

La valeur annuelle du commerce illégal est estimée à 20 milliards de dollars (17,09 milliards d'euros), même si le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé, indique Interpol.

Cette année, la plupart des trafics d'espèces sauvages concernaient des restes, des parties et des produits d'animaux, souvent destinés à la médecine traditionnelle ou à l'alimentation, selon Interpol.

Les saisies d'animaux vivants ont toutefois atteint un niveau record, en raison principalement de la demande d'animaux de compagnie exotiques, notamment d'oiseaux, de tortues, de reptiles et de primates, a ajouté l'organisation.

L'opération a été coordonnée par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

(Rédigé par Louise Breusch Rasmussen ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)