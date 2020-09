Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Nomadland" remporte le Lion d'or de la Mostra de Venise Reuters • 13/09/2020 à 11:22









"NOMADLAND" REMPORTE LE LION D'OR DE LA MOSTRA DE VENISE VENISE (Reuters) - "Nomadland" réalisé par l'Américaine d'origine chinoise Chloe Zhao a remporté samedi le Lion d'or du festival du film de Venise. Frances McDormand y incarne une veuve d'une soixantaine d'années qui sillonne les routes de l'Ouest américain en camping-car et en multipliant les petits boulots. La Mostra est le premier événement de ce type à se dérouler en public et en direct depuis le début de la pandémie due au coronavirus. Le jury présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett a décerné un Lion d'argent au réalisateur mexicain Michel Franco pour son thriller "New Order" et un second au japonais Kiyoshi Kurosawa pour le drame historique "Wife of a Spy". Le Russe Andreï Konchalovski a quant à lui obtenu le prix spécial du jury pour "Dear Comrades!", qui relate le massacre de grévistes en 1962 à Novotcherkassk. Le prix de la meilleure actrice est allé à la Britannique Vanessa Kirby pour son rôle dans "Pieces of a Woman" et celui du meilleur acteur, à l'Italien Pierfrancesco Favino pour "Padrenostro". (Silvia Aloisi, version française Jean-Philippe Lefief)

