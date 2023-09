information fournie par So Foot • 14/09/2023 à 14:39

Nolito met fin à sa carrière

Adiós !

Alors qu’il s’apprête à fêter ses 37 ans, l’attaquant espagnol Nolito a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le joueur de l’UD Ibiza a annoncé la nouvelle ce mercredi sur son compte Instagram : « J’ai été privilégié et j’ai eu la chance de pouvoir profiter au maximum de ce sport merveilleux qui m’a permis de vivre tant de choses et d’emporter, pour toujours, d’innombrables souvenirs. Je remercie ma famille, toutes les personnes qui ont participé, d’une manière ou d’une autre, à ma carrière, Sanlúcar de Barrameda, mon peuple, et mes amis de l’Atlético Sanluqueño. Merci beaucoup, football. » …

