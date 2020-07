Nokia veut rester "un employeur important en France" malgré les suppressions de postes

L'entreprise prévoit de supprimer 1.233 emplois dans l'Hexagone en 2021.

L'entrée du site Nokia de Lannion, dans l'ouest de la France. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Nokia n'a pas l'intention de quitter la France. C'est ce qu'a affirmé vendredi l'équipementier télécoms finlandais qui a expliqué vouloir "continuer à être un employeur important en France" alors que l'entreprise prévoit de supprimer plus d'un millier d'emplois dans l'Hexagone en 2021, une décision qui fait craindre la disparition du groupe du paysage industriel français.

" Nokia continuera à être un employeur important en France avec une solide base de R&D (Recherche et développement, ndlr), de ventes et de services pour développer et réaliser les projets de nos clients", a affirmé dans un courriel un porte-parole du groupe. Ce dernier assure "s'engager pleinement dans un dialogue constructif avec les représentants des salariés et les autorités françaises". L'équipementier télécoms a par ailleurs annoncé vendredi avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre grâce à des réductions de coûts, et revu à la hausse ses prévisions 2020, en dépit d'une baisse des ventes liée au Covid-19.

"Nokia a enregistré une forte amélioration au deuxième trimestre, avec une rentabilité meilleure que prévu, une amélioration significative de la trésorerie ", s'est félicité dans le rapport le PDG sortant Rajeev Suri, qui quitte samedi ses fonctions. Pekka Lundmark, jusqu'ici patron du groupe finlandais d'énergie Fortum, prendra sa relève. Si le bénéfice net trimestriel de Nokia s'est affiché à 94 millions d'euros (contre une perte de 193 millions au deuxième trimestre 2019), le chiffre d'affaires trimestriel s'est contracté de 10,6%. Nokia explique que ses ventes ont été touchées par la crise du Covid-19 et "une dynamique particulière en Chine". Engagé depuis plusieurs années dans une chasse aux coûts, Nokia a également redressé graduellement sa rentabilité. La marge opérationnelle (hors norme comptable IFRS) s'est élevée à 8,3% à l'issue du trimestre, contre 7,9% un an plus tôt.

1.233 suppressions de postes prévues

Le géant nordique, qui s'est recentré sur les équipements après un naufrage dans la fabrication de téléphones, dont il a longtemps été numéro un mondial, prévoit de supprimer 1.233 postes en France dont 402 postes à Lannion (Côtes-d'Armor) et 831 à Nozay (Essonne) en 2021 dans le cadre d'un plan de départs volontaires et avec "des solutions de reclassement", selon la direction, un plan social contesté par la France. Ce plan social, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme global de réduction des coûts lancé en octobre 2018, est le quatrième depuis le rachat en 2016 d'Alcatel-Lucent par le Finlandais, dans un marché bouleversée par la percée du chinois Huawei au cours de la dernière décennie. Nokia emploie aujourd'hui 5.138 personnes sur le territoire, dont 3.640 dans sa filiale française, selon Nokia France.

" Ce plan est inacceptable en l'état ", avait dénoncé début juillet la ministre française déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. "Je ne comprends pas comment Nokia peut faire un plan social aujourd'hui alors qu'ils sont positionnés dans les équipements télécoms et la 5G" et sur la cybersécurité qui sont des marchés d'avenir, et que "Lannion réunit des forces de R&D dans ces deux domaines", a renchéri lundi la ministre, qui s'est rendue sur le site de Lannion. Pour les syndicats, le plan actuel mènera inéluctablement à terme à la disparition du site breton, qui emploiera moins de 400 salariés s'il est mis en application, mais aussi à la disparition de Nokia du paysage industriel français. Les trois précédents plans avaient touché les fonctions support alors que, dans ce quatrième plan, c'est la recherche et le développement qui sont concernés "à 95%", ont rappelé les syndicalistes lors d'une manifestation début juillet à Lannion.